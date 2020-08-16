台南市市定古蹟廣安宮古蹟修復工程16日上午舉行上梁儀式，廣安宮本次修復以修舊如舊、保留古樸原貌為原則，展現廟宇歷史價值，預計明年4月底修復竣工。

台南市長黃偉哲表示，台南市做為眾神之都，宮廟多、歷史文化古蹟也多，此次廣安宮修復工作完成後，將結合緊鄰的赤崁文化園區再造歷史場域重塑，打造文化首都舊城核心歷史新風貌。

黃偉哲說，原本經費是3360萬元，中央補助7成、地方自籌3成，但施工過程又發現需要增加補修的地方，經費可能要再增加160萬元，希望民眾踴躍捐款，「50不嫌少、1000不嫌多」，一起維護米街廣安宮。

文化局指出，廣安宮於2003年指定市定古蹟，鄰近國定古蹟赤嵌樓、祀典武廟、大天后宮及市定古蹟陳世興宅等，位處府城歷史文化核心地帶，建築格局具閩洋折衷特色，然建築本體因榕樹攀生，舊廟荒廢多年，去年啟動修復計畫。

經財團法人台南廣安宮管理委員會成立後，在市府與文化部文化資產局經費補助下，辦理古蹟修復規畫設計，先進行緊急加固支撐及樹木修剪，防止古蹟持續劣化。

修復工程去年9月順利發包簽約，修復範圍包括拜亭、三川殿、正殿，左廂房、右廂房、金爐及門神彩繪等。修復工程完成，建立廟方保存及日常管理維護能力，展現市定古蹟廣安宮歷史文化價值。

(中時 )