阿茲海默症是失智症中最常見的一種疾病。臨床症狀有：迷路、健忘、認知功能衰退、情緒不穩、行為改變等。林口長庚兒科主治醫師吳昌騰表示，一份研究發現夜間睡眠時間與阿茲海默症的發生率息息相關，睡眠時間太少、太多都會增加罹患風險。

吳昌騰醫師在個人粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」上分享「Alzheimers & Dementia」雜誌所刊登的一篇最新研究文章。該研究從生物標記（biomarkers）證實了在中老年(40 to 88 歲)人群中，夜間睡眠時間與阿茲海默症發生之間有呈現U型相關。

吳昌騰解釋，從U型相關可得到2種結論：

●每晚睡5.6～7個小時可降低阿茲海默症發生風險，而每晚10點入睡效果最好。

●如果夜間睡眠時間少於4個小時或超過10個小時，那麼罹患阿茲海默症風險將會顯著升高。

至於睡眠會影響失智風險的主要原因為：「白天經常想睡」、「夜間睡眠不足」，及「睡眠過多」。這3種情形都會促進身體內澱粉樣蛋白（amyloid）異常沉積，正是誘發阿茲海默症的關鍵因素。所以當amyloid沉積增加，發生阿茲海默症風險將會顯著升高。

吳昌騰醫師總結，所以如果你不想得到阿茲海默症最好早點睡，建議一天睡5-7個小時。表示，「不想失智，早點睡！」

(中時新聞網)