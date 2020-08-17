京東集團與攜程集團16日正式簽署戰略合作協定，按照協議約定，攜程核心產品供應鏈將接入京東平台，雙方將在用戶流量、通路資源、跨界行銷、商旅拓展、電商合作等方面開展全方位的合作。

京東零售平台將為攜程帶來800萬企業客戶和4億消費用戶；另一方面，這一合作也有助於京東持續推動業務的多樣性，更大力度地服務國內外行業品牌、城市文旅產業建設和消費者旅行服務品質。

2019年，大陸國內旅遊人數超過60億人次，旅遊業占GDP總量達到11.05％，旅遊消費已經成為全民消費的重點支出專案。

(旺報 )