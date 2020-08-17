京東與攜程簽戰略協定 全方位合作 08:192020/08/17 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 京東集團與攜程集團16日正式簽署戰略合作協定。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 京東集團與攜程集團16日正式簽署戰略合作協定，按照協議約定，攜程核心產品供應鏈將接入京東平台，雙方將在用戶流量、通路資源、跨界行銷、商旅拓展、電商合作等方面開展全方位的合作。 京東零售平台將為攜程帶來800萬企業客戶和4億消費用戶；另一方面，這一合作也有助於京東持續推動業務的多樣性，更大力度地服務國內外行業品牌、城市文旅產業建設和消費者旅行服務品質。 2019年，大陸國內旅遊人數超過60億人次，旅遊業占GDP總量達到11.05％，旅遊消費已經成為全民消費的重點支出專案。 (旺報 ) #合作 #消費 #平台 #用戶 #服務 也許您會感興趣 推薦閱讀 成長趨勢不變 東協可期待 04:102020/08/17 投資理財 富邦人壽財務體質穩健 資產總額突破5兆 04:102020/08/17 產業特刊 導入黑科技 從預約到停車更方便 04:102020/08/17 生活新聞 新光銀 為弱勢學童宣導理財知識 04:102020/08/17 產業特刊 東建安N95 3D口罩產線 大廠搶合作 04:102020/08/17 產業特刊 經部推動台日中小企業媒合交流 04:102020/08/17 投資理財 專題展 傳遞金融業開放信號 04:102020/08/17 兩岸新聞 《科技》SEMICON SEA線上大會 愛德萬測試秀端到端解決方案 08:012020/08/17 財經 美軍搗彈 選在大陸家門口 04:102020/08/17 焦點新聞 數冠科技 生物資訊AI大數據專家 04:102020/08/17 投資理財 兩岸熱門新聞 大陸「嘉陵江」洪峰過境略陽 河水倒灌淹街2.8萬人撤離 - 兩岸 林鄭月娥退回榮譽院士名銜 英劍橋大學回應 - 兩岸 陸軍事施壓透玄機 胡錫進：下次就是南北東環島大演習 - 兩岸 兩岸軍機接觸 避免引發戰端 沒有命令 飛行員禁開第一槍 - 日報 中美無人機角逐 陸起步晚10年 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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