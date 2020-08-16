文化總會祕書長林錦昌陷入標案疑雲，為不造成蔡英文總統困擾，外傳林錦昌已向蔡英文總統遞出辭呈。黨政人士今天透露，林錦昌確曾表達辭意，但總統仍未批准。對此，總統府則未予回應。

文總和總統府日前被爆，有多宗設計和文宣標案，都由名不見經傳的幫推和投石兩家公司得標，外界影射兩家公司與林錦昌有關。日前又遭指控，林以文總祕書長身份疑似掩護特定公關公司，透過限制性招標取得大量民進黨中央或地方執政政府的標案。

這些傳聞不僅遭藍營批評，連綠營內部也有人不以為然，黨政人士表示，為了不讓蔡總統和執政團隊繼續遭受這類傳聞困擾，林錦昌日前確實曾向蔡總統請辭明志，但蔡並未處理，也未表明究竟是接受還是不接受。

由於近日總統府忙著處理前總統李登輝國喪，包括台北賓館的追思會場，以及後續追思禮拜等的佈置，都需要文總幫忙出力，黨政人士表示，林錦昌近日仍忙於工作，並未因請辭而怠忽職守。至於總統府則未予回應。

(中時 )