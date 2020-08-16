北基實業、泰嘉開發聯手做公益，15日捐贈10輛電動機車給台南市政府。（柯宗緯攝）

為響應台南市府打造低碳智慧城市政策，泰嘉開發董事長呂金發攜手北基實業董事長鍾嘉村，15日在台南九份子重劃區案場「水律川」，霸氣宣布捐贈市價近百元的10台GOGORO電動車給台南市警局環保警察隊，賣房也不忘，為公益盡一份心力。

台南市長黃偉哲提到，台南市府去年開始建置環保警察隊，過去透過二備金及向中央爭取經費，這次是民間企業首度捐贈電動機車給台南市政府，有助快速、有效打擊犯罪，也有助於降低廢氣汙染。

泰嘉開發董事長呂金發表示，愛護地球，減少環境汙染，每個人都可以盡自己的一份心力，企業更應承擔起更多社會責任，發揮取之於社會，用之於社會的理念。

呂金發也提到，近來泰嘉和北基實業在台南市九份子重劃區推出4個建案，總銷88億元。看好台南房市「錢景」，明年將在該區續推兩個案子，而目前新案「水律川」大樓預售案每坪20萬元。

(中時 )