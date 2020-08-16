高雄市長補選落幕，國民黨候選人李眉蓁敗選。國民黨立法院黨團總召林為洲直言，「該告別韓流了」。有網友傻眼：選輸怪韓粉？

林為洲16日深夜在臉書貼文表示，潮起潮落，是該告別韓流了，就當它是一則傳奇。扎實地ㄧ步步改變、努力，重新找回人民的信任。國民黨加油。

資深媒體人韋安也在臉書對此不滿說，林為洲説該告別韓流了，之前他也炮打前主席吳敦義。可是，林為洲又曾為國民黨作出什麼樣的亮眼貢獻嗎？國民黨黨團書記長天天放話告別這個人，聲討那個人，滿滿內鬥負能量，這個黨還有機會嗎？國民黨想再起，要先告別林為洲這樣的放話高手。

林為洲貼文一出，網友紛紛回應說，「又要把敗選的責任推給韓粉嗎？」、「輸了怪韓粉？怪了，難怪每次都輸。」、「寧可告別國民黨，也不會背離韓。」、「韓流不退！」、「這次李眉蓁的票是韓市長站台才增加的，綠是沒增加反少。」、「韓流必將再起，無離開，等韓總接任黨主席，再戰2024，必勝！」、「林為州請別再搞分裂了。」、「委員，藍軍不團結，內鬥自己人，想提前唱..如果還有明天嗎？」

韓粉也跳出來說：「好一篇可割可棄的悲壯貼文，是的，我韓粉，2020開始，你會少了一張鐵票喔，甚至會更多張喔..慢慢看會看出一條線。」

(中時新聞網)