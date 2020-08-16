林姓男子日前在酒店與人發生敬酒糾紛，16日清晨和友人聚在桃園區中山東路一間畫廊時，慘遭10餘人衝來砸車，路邊5台轎車車窗全被砸爛，晨起路人見狀連忙報警，但全程僅2分多鐘，警方到場早已鳥獸散，以車追人，陸續逮到3人，已鎖定對象積極查緝中。
林姓男子和友人共5輛轎車，16日清晨停放在桃園區中山東路上，孰料清晨6點半突然開來4台轎車，車上人一下車持棍棒見車就砸，造成5車的車窗破成碎片，林男聽到聲音下樓制止，對方一夥搭車鳥獸散。
路人見狀嚇得報警，警方立即啟動快打部隊近30名警力趕往現場，但抵達時砸車男子已離去，僅剩一台台被砸爛的車輛，警方立即調閱監視器，以車追人，陸續約談3名車主到案說明。
據了解，雙方疑似在酒店喝酒時因敬酒產生嫌隙，才引爆砸車衝突，但被害人對案情也避重就輕，警方已鎖定相關人等，將持續追緝其他嫌犯到案以釐清案情，警方嚴正聲明暴力零容忍，本案將依法嚴辦，絕不容許街頭暴力情事發生。
(中時 )
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