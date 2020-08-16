經由檢調單位長期蒐證，在今年6月期間，在靈修中心的台北道場，及徐浩城的家中查獲贓物，並將徐浩城移送台北地檢署依法偵辦。(中時資料庫)

中華中正黨主席的少龍「徐浩城」，被女信徒投訴多次做出令人作噁的猥褻行為，檢調單位還在他家中查獲8000萬，所幸在今年6月已將其繩之以法，羈押禁見移送法辦。據多名女信徒受害者指出，徐浩城曾要求與女信徒單獨共處一室，還稱為聖旨方式，要求女信徒脫掉襯衫，隨後竟然像似豬哥上身，撲向女信徒的胸部，瘋狂不斷的用嘴巴吸吮她的乳頭，導致女信徒當場崩潰身心嚴重受創，事後女信徒只拿返家後，拿出《道德經》默念以及狂看「A片」催眠自我，這一切都是相當合理化。

根據的《鏡週刊》報導，這名受到少龍「徐浩城」親點的女信徒表示，自己已被徐浩城要求2次獨自會面，第1次時徐浩城看到她立即就上前擁抱，女信徒起初認為這只是長輩的關切，不料2度見面時，徐浩城竟然要求女信徒把自己的襯衫脫掉，還甚至讓她把胸罩也拿下，隨後只見徐浩城像豬哥上身似，立即撲向女信徒，並將嘴巴往她的奶頭瘋狂吸吮，女信徒當下崩潰，但因擔憂自己奮力反抗後，會帶給家人陷入危險，因此選擇忍耐，女信徒在完事返家後，立即拿出《道德經》說服自己，也不斷猛看A片，來將自己遭遇的一切合理化。

1位參加徐浩城所設立的靈修中心仙女班的女大生也透露，自己是從南部北標來此生活，因為了增加自己的競爭力，逐漸力求打扮漂亮才會出門，見到徐浩城所招收的各個仙女，每天都有知名名牌的包包，相當羨慕但也目睹許多不為人知的淫蕩內幕。據檢調單位指出，徐浩城所成立的仙女班，主要來自20歲到30歲的單身女性，並由「道宮宮女新生活規則」、「道主教化」、「道主開示」作為生活規範，來嚴格控制這些仙女的生活行為，並以道家思想的宗教觀點謊稱，來對這些仙女們進行性猥褻，還恐嚇這些女子若是張揚，她們的家人將有性命擔憂。

20200618中天新聞 誆「仙女」靈修實猥褻性侵 「少龍」遭收押禁見

經由檢調單位長期蒐證，終於在今年6月期間，在靈修中心的台北道場，及徐浩城的家中查獲8000萬元、帳冊、藥單、太空梭模型、小尊神明、仙女班法則等贓物，全案並依詐欺、妨害性自主及醫師法等罪名，將徐浩城移送台北地檢署依法偵辦。

(中時新聞網)