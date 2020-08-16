基隆市警局第四分局中華路分駐所林姓警員日前在巡邏時，攔查李姓男子，發現其為通緝犯，不料李男竟趁蹲下時，朝林姓警員的下體出拳，導致林員陰莖挫傷、左側陰囊腫脹等傷害，林員在等待支援之際，還邊強忍傷痛將李男逮捕歸案，才前往醫院就醫，基隆地院近日審結，依妨害公務罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金。

據了解，李男在2018年曾因妨害公務，遭判2個月有期徒刑，但未記取教訓，再次對公務員施暴，今次在警方偵辦時，李男否認動手，還辯稱是林員壓到他的腳，被誤以為要逃跑，遭受壓制時他根本無法動彈。

經檢警調查得知，林員盤查發現李男為通緝犯時，要求他蹲下，在請求支援期間，李男乘其不備，揮起右拳朝林員下體出手，導致林員陰莖挫傷、左側陰囊腫脹及瘀血5公分、左側睪丸周圍血腫、龜頭瘀血1公分等傷害，直到2名警員到場支援後，合力將李男逮補，才前往就醫。

法官認為，李男曾因妨害公務送辦，至今未記取教訓，藐視公權力，但在法院審理時坦承犯行，且與林員達成和解並當庭賠償，林員也已撤回傷害告訴，法院審理後，依妨害公務罪，判李男有期徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。

(中時 )