嘉義縣衛生局與大林慈濟醫院合作推動失智友善社區計畫，選定民雄大崎村作為嘉義縣首處失智友善社區，15日晚間縣長翁章梁現身大崎鎮安宮為「憶起友善-平安符」過火祈福，和鄉親一起廟埕開講，現場結合傳統歌仔戲「唸唱」失智症、玩「十八仔」進行失智症衛教宣導，500位鄉親齊聚廟埕，點燃失智友善熱點。

根據臺灣失智症協會估計，全台有超過28萬失智人口，有90％以上都在社區中生活。嘉義縣衛生局與大林慈濟醫院合作推動失智友善社區計畫，選定民雄大崎村為出發點，結合在地鎮安宮及北天宮，製作「憶起友善-平安符」，衛生局15日在鎮安宮前「廟埕開講」，結合傳統歌仔戲唸唱，大林慈濟腦神經專家曹汶龍醫師與中正大學教授盧鴻毅衛教宣講。

為祈求神明保佑親平安，翁章梁手捧「憶起友善．合境平安」香火袋，虔誠的在香爐前「過火」，並幫長輩掛上香火袋，祈佑鄉親身體健康。翁章梁表示，大家都有可能失智，很多家庭因為長輩失智走失了，到現在還找不到家人，台灣醫學非常進步，透過體制化與組織化的防治，失智可以及早發現、及早治療，如果發現老人家疑似失智走失時，記得要「雞婆」一點，打110讓警方帶長輩回家。

衛生局代理局長趙紋華指出，失智友善從「看、問、留、撥」開始，如發現有疑似失智者，首先「看」有沒有異狀，如在快車道等危險場域走動停留，或是重複對談內容，接著「問」他去哪裡或住哪裡，盡量想辦法「留」下對方，「撥」打110進行走失通報及就醫協助，就可減少不必要的憾事發生，呼籲鄉親都能透過對失智症的認識，進而理解、接納給失智者及家屬多一點關懷與幫助。

(中時 )