氣象局指出，未來一周受到高壓籠罩，多為多雲至晴的好天氣。不過「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，菲律賓呂宋島東北方海域出現明顯的旋轉中心，一度算快！有機會成為熱帶低氣壓。周一、二（17-18日）北上，將帶來外圍水氣。

台灣颱風論壇今（16日）表示，位於菲律賓呂宋島東北方海域的「熱帶擾動99W」，觀測到有很明顯的旋轉中心。在太平洋高氣壓導引下，該擾動將於周一（17日）穿越菲律賓或巴士海峽，並於周二（18日）進入南海，預計在周四（20日）時抵達中國華南，移動速度算快。

颱風論台指出，周一、二（17-18日）99W從台灣南方通過時，外圍水氣北上，將帶來帶來雨水。影響地區主要為台灣南部及台東一帶，屆時整天會有斷斷續續雷陣雨；恆春、台東沿海風浪也會稍增強。

颱風論壇也提到，該熱帶擾動在進入南海後有進一步增強的趨勢，有機會發展成為熱帶低壓。不過是否未來會成為颱風，尚待觀察。

(中時新聞網)