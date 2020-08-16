台灣疫情相對稍緩國內旅遊因而大爆發，政府在熱門景點設有即時影像監控器，方便民眾快速了解各景點現況，可避免前往人潮過多之處。未料，架有最夯監視器的「合歡山武嶺亭」，卻傳出有民眾脫褲子，露出兩粒屁股對準鏡頭。監視器截圖還被PO上網，網友不禁納悶「他到底在幹嘛」？

一名網友11日晚間在臉書社團《爆廢公社》上傳即時影像監視器的截圖照片，寫下「就在剛剛，我看了什麼」。仔細一看圖片才發現畫面是「合歡山武嶺亭」，圖片可見一名男子突然脫下長褲，背對監視器鏡頭，露出兩粒雪白的渾圓屁股，接著還比出經典卡通《蠟筆小新》裡動感超人的勝利招牌動作，畫面中另位友人則是在旁邊低頭滑手機。

此文發出後，不少網友納悶留言回應說：「他到底在幹嘛」、「雖然是晚上，但還是令人不舒服」、「感覺是故意的」、「很明顯就是故意對監視器做的」、「無聊的人好多」、「不敢露前面喔」。也些人懷疑原PO就是圖片裡的人，回應說：「你該不會是圖裡拿手機正在截圖的人吧？」、「幹嘛拍自己」。更有人有趣點評：「好白的菊花」、「急凍鳥」。

值得一提的是，此男子的行為恐觸犯《社會秩序維護法》第83條，在公共場所或公眾得出入的場所，任意裸體或為放蕩的姿勢，而有妨害善良風俗，若確認行為人將可處以6000元以下罰鍰。

(中時新聞網)