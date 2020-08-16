英國防部近日宣布因與中國大陸關係惡化，暫停為香港警察提供訓練，香港有學者反應稱，英國既如此決絕，香港警方與所有紀律部隊應看清形勢，勿再迷戀殖民地做法，應停止派員至英國受訓，警察與紀律部隊亦應改用中式步操。

據《東網》報導，香港理工大學講師陳偉強表示，對於英國防部表示暫停為香港警隊提供演練指導課程，其中一個原因是與大陸關係惡化，既然都如此決絕，香港警隊以致所有紀律部隊都應摒棄英國是前宗主國心態，全面停止派員到英國等五眼聯盟國家受訓，改為返回內地接受訓練。

陳偉強說，自去年反送中示威，英美已表示停止向本港供應武器，本港紀律部隊便應思考自身定位，究竟是三不像還是認清方向，特別是中方正與五眼聯盟博弈，派員到英國受訓，可能反被滲透，故本港應就國家安全問題，暫停派員到海外受訓。

警察與紀律部隊的步操方面，陳偉強表示，若繼續使用英式步操，只反映對國家認同感不強，只是香港特區政府對此問題一直置若罔聞，未有決心解決戀殖情意結，試問若在「十．一國慶」當日有英式風笛隊伴奏，情況如何尷尬可想而知。他認為，香港紀律部隊應改用中式步操，以此告訴世人，香港已正式回歸中國大陸。

(中時新聞網)