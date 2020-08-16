由樂天桃猿隊、Global Mall環球購物中心與樂天市場聯手跨界合作的桃園A19「Beer Garden假日市集」，每逢樂天桃猿隊週末主場賽事即會快閃登場，本周末登場的「辣酷甜趴」除了有戶外球賽轉播、25攤異國美食、啤酒攤位，兩天預計吸引近5,000人次同場狂歡。

桃園市長鄭文燦更在16日親臨現場同歡，親自體驗串聯桃園捷運、市集及棒球場的空中通道，遊逛市集攤位品嚐美食，以及擔任開球嘉賓。

今日樂天桃猿與中信兄弟之戰，熱鬧應援氣氛延伸到賽前，不僅在球技爭霸，啦啦隊也互尬粉絲號召力，樂天女孩與中信兄弟女孩首度賽外同台展現熱舞，人氣女神-樂天女孩Yuri及中信兄弟啦啦隊峮峮一登台，吸引大批粉絲擠爆A19戶外廣場，全場嗨翻天。

Global Mall環球購物中心不僅連辦多場熱鬧市集，桃園A19空中通道自八月初正式啟用，也成為另一打卡亮點，空中通道上更有樂天桃猿球員及樂天女孩的大型看板，吸引許多球迷爭相合影拍照。 空中通道不僅連結桃園捷運A19與購物中心，更直接串連至桃園棒球場，實現新興都會移動模式，將生活、購物、娛樂無縫接軌串聯成一線。最近A18站因新光影城、水族館開幕帶動商圈活絡，鄭文燦指出，青埔將是桃園未來的新都心，延續至桃園A19周邊除了有棒球場、購物中心，未來還會有亞洲矽谷創新中心、會展中心、飯店及美術館等。

桃園A19「Beer Garden假日市集」接下來8月至10月每逢樂天桃猿隊週末主場賽事即快閃登場，並有不同主題，8月20日至23日將舉辦ARMY趴，還將於8月20日至21日規劃「小兵日記兒童軍事體驗營」，包括有打靶、障礙賽、迫擊砲射擊、體能訓練、手榴彈投擲練習，過一個開心類夏令營。

(工商 )