前空軍桃園基地展移師八德餘慶堂

曾在餘慶堂住了55年的邱垂宇(中)，已高齡87歲，導覽分享古厝曾於1945年時，讓日軍陸軍航空隊(誠特攻隊)當診療室。(蔡依珍攝)

曾在餘慶堂住了55年的邱垂宇(右)，已高齡87歲，導覽分享古厝曾於1945年時，讓日軍陸軍航空隊(誠特攻隊)當診療室。(蔡依珍攝)

八德餘慶堂前合影。(蔡依珍攝)

《鐵翼榮光-前空軍桃園基地傳奇》14日起移師八德餘慶堂展出，桃園市長鄭文燦16日參訪，曾在餘慶堂住了55年的邱垂宇，已高齡87歲，導覽分享古厝曾於1945年時，讓日軍陸軍航空隊(誠特攻隊)當診療室，也曾和日軍同床共眠，啟發他投筆從戎，進入空軍官校，也曾是黑蝙蝠中隊一員，鄭文燦讚在八德餘慶堂展覽別具歷史意義，鼓勵市民參觀了解歷史意義。

鄭文燦說，八德飛行場是當時日本陸軍航空隊─誠特攻隊所使用的基地，戰後成為運輸兵群的基地，而埔心基地為當時中央情報局在台灣訓練飛行員的處所，肩負兩岸對峙年代保護台灣的任務。

文化局指出，誠特攻隊平日駐紮於桃園飛行場、作戰時移至八塊飛行場，距八德餘慶堂約1.5公里，日軍軍官曾短暫住在餘慶堂，日軍的醫療單位也曾借用大廳作為診療室。

在八德餘慶堂住了55年的邱垂宇分享，誠特攻隊到家裡住時，自己才4、5年級，看著隊上最年輕才17歲，隊長山本薰中尉也僅23歲，出任務時背著箭袋的英勇模樣，受到啟發，長大後進入空軍官校38期畢業，曾任34中隊（黑蝙蝠中隊）拍下自己的家鄉，他也分享父親告誡「只能用飛機救人、不能殺人」因此投身救護隊，退役後轉任華航總機師，因在黑蝙蝠時受過美軍打仗戰場處理的SOP訓練，退休後擔任飛安委員會顧問，將之轉為空難處理，處理過澎湖空難、大園空難、名古屋空難。

鄭文燦仔細聆聽邱垂宇介紹歷史，強調「鐵翼榮光」代表過去日治時期到戰後、兩岸對峙的年代，允諾市府將針對八德飛行場進行史料調查，規畫於國防大學附近興建育群營區，及建立八德飛行基地故事館，也會在埔心基地保留12公頃作為黑貓紀念公園，共同保留這段歷史。

前空軍桃園基地位於航空城計畫內，為國內除役後保存最完整的軍事基地之一，在文化部再造歷史計畫的支持下，由文化局進行調查研究、古蹟保存、文物影像蒐藏與詮釋、口述訪談等相關計畫。為擴大推廣《鐵翼榮光-前空軍桃園基地傳奇》，市府整合前空軍桃園基地相關文史資料，轉化為展覽、影片、主題曲與系列活動，於8／14至9／30在桃園歷史建築八德餘慶堂展出。

(中時 )