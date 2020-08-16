蔡英文總統（左起）15日來台中市萬和宮參拜還願，民進黨下屆台中市長熱門人選的立法院副院長蔡其昌、交通局長林佳龍、立委何欣純（右）同框排排坐。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕爭取連任，民進黨選將志在市長寶座者眾，包括立法院副院長蔡其昌都是可能對手之一。（盧金足攝）

「龍燕」大戰是否還會在下屆台中市長選舉上演，備受矚目。（盧金足攝）

曾任台中市長副市長的台北市副市長蔡炳坤，已釋出「民眾黨在下屆台中市長不缺席」的訊息。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕本屆市長選舉以大贏近21萬票，為國民黨收復失土後，2022年市長選舉，民進黨挑戰的熱門人選包括立法院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍及本屆立委選戰全國第一高票何欣純，加上台北市副市長蔡炳坤強調「民眾黨不缺席」，藍綠白決戰中台灣，包括中火等政績議題將上演激烈攻防戰。

盧秀燕拚連任之路，在藍營氣勢還未振作之際，加上中央為民進黨執政，力圖藍天再現的中火空汙等重大政策，屢遭中央打壓，盧以民意為最大後盾，獲許多民眾及醫界、環團力挺，未來兩年的重大建設與拚經濟效益，政績牌若獲選民認同，將是盧秀燕勝選的關鍵。

早被視為下一站問鼎台中市長的蔡其昌，目前不作正面回應，強調「市民在乎的是做事，不是討論位置」，但以其行程早從海線擴大到原中市，且與前台中市長林佳龍檯面下的角力，林佳龍捲入時代力量前主席徐永明300萬借貸疑雲，風波有待化解。

民進黨「昌龍」雙雄之爭，何欣純耀眼的中生代，也不排除與盧秀燕出現「雙姝大戰」，兩人同具立委資歷又深耕基層，女力發威，綠營選將鴨子划水，盼搭上民進黨氣勢大好的順風車，爭取「翻」台中的機會。

至於民眾黨雖在高雄市長補選大輸，但鎖定台中市和平長補選，有意以和平區長跨足台中中市政治版圖，蔡炳坤曾任台中市副市長，人脈深厚，頻來中台灣招兵買馬。

綠白都想插旗贏得台中市長，盧秀燕的市長保「位」戰，藍營在總統、立委雙輸，高雄市長補選也未見起色，盧秀燕想成功連莊，不得不提早因應危機與包袱，且民眾黨如加入市長選戰，對選情有一定影響，白色力量磁吸關鍵票源，為台中市選戰增加難以逆料的變數。

(中時 )