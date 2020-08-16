泰國學生再度爆發大規模抗議示威，數千名大學生走上街頭在曼谷舉行反政府集會，抗議當局逮捕三名民主運動領袖。

學生們對帕拉育首相不滿因此在過去一個月不間斷發起示威抗議。泰國學運領袖巴利星期五（14日）被捕，在昨天獲得保釋。他將會參加今天在曼谷民主紀念碑前舉行的集會。

示威者要求政府進行改革。（路透）

警方估計有數千人參與集會。當局派遣了數百名警察到現場維持秩序。學生們主要利用社群媒體聯絡，並希望爭取全泰國各地方民族支持。

上週一，大約4000學生在校園聚集，向政府提出10項改革訴求，他們希望能夠改革泰國君主制，廢除“憲法第112條”所含的“毀謗傷害君主罪”，被司法單位認定犯下此罪者最高可判處15年監禁，批評王室成員構成“犯罪行為”。

雖然政府早已經宣佈不會執行此條法律，但異議人士表示警員常常援引此法律逮捕抗議者。示威者們還要求人民有權討論王室成員預算。

(中時 )