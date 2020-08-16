日本寫真女星石原佑里子擁有F罩杯傲人身材，曾被日媒封為「日本第一美乳女大學生」，未料才進軍演藝圈沒多久，3年前被流出性愛片，讓她被迫引退，近來石原佑里子則換了藝名，轉型成一名舞者。

石原佑里子5年前因為參加「湘南小姐」選拔受到矚目，被視為寫真界的超新星，沒想到出道不到一年，網上竟流出她的性愛片，時間長達半小時，影片女主角臉上露出清晰3顆痣，被認出和石原佑里子一模一樣，在當年引發熱烈討論，石原佑里子隨後即閃電退出演藝圈，當時外界還猜測她會因此投身AV界。

在 Instagram 查看這則貼文 COCO（@coco_coco000）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 8 日 上午 2:38 張貼

不過石原佑里子並沒因此下海，她引退後先到俱樂部當舞者，並改了個藝名「Coco」，後來也曾再戰寫真界，現則是バーレスク東京（Burlesque Tokyo）旗下的一名Dancer，不時仍會在IG曬出養眼寫真，身材依舊火辣，粉絲數超過33萬，高人氣可說是成功復出。

(中時新聞網)