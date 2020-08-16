大陸新冠肺炎疫苗研發再有進展，大陸軍事科學院軍事醫學研究院團隊與藥廠康希諾聯合研發、名為Ad5-nCoV的新冠肺炎疫苗，已被官方授予專利權，同時這也是大陸第1個獲得專利的新冠肺炎疫苗。

第一財經報導，大陸國家知識產權局公告，由軍事科學院軍事醫學研究院成員陳薇率領的團隊，與康希諾生物在3月18日聯合申請的Ad5-nCoV疫苗專利，已在8月11日被授予專利權。

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