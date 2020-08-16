大陸首款新冠肺炎疫苗專利誕生 21:242020/08/16 工商 譚有勝、綜合不動腦 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸新冠肺炎疫苗研發再有進展，大陸軍事科學院軍事醫學研究院團隊與藥廠康希諾聯合研發、名為Ad5-nCoV的新冠肺炎疫苗，已被官方授予專利權，同時這也是大陸第1個獲得專利的新冠肺炎疫苗。 第一財經報導，大陸國家知識產權局公告，由軍事科學院軍事醫學研究院成員陳薇率領的團隊，與康希諾生物在3月18日聯合申請的Ad5-nCoV疫苗專利，已在8月11日被授予專利權。 (工商 ) #聯合 #新冠肺炎疫苗 #專利 #大陸 #軍事科學院 也許您會感興趣 推薦閱讀 美公布軍購合約 售台F16底定 04:102020/08/16 政治要聞 日本Q2 GDP 恐40年最糟 04:102020/08/16 專題周報 陳時中才白目 04:102020/08/16 時論廣場 旺報社評》避免陷入「新冷戰」設局 18:392020/08/16 旺報社評 喪母7天首現身 王大陸「連打4小時羽球」咧嘴露燦笑 15:532020/08/16 娛樂 商湯科技 擬在陸港同步IPO 04:102020/08/16 全球財經 房市難敵新冠肆虐 曼哈頓公寓出租 冷颼颼 04:102020/08/16 全球財經 17世紀義大利防疫設備 因新冠肺炎再度開啟「酒窗」 16:132020/08/16 國際 少龍仙女班「處女限定」原因曝光 無關師父癖好 10:412020/08/16 社會 中美推遲首階段貿易協議評估 04:102020/08/16 全球財經 財經熱門新聞 狂爆！30年前押台積暴賺300倍 國發基金絕不碰4種公司 - 即時 驚傳華為搞無美國技術半導體廠 真相曝光了 - 財經 華為5G晶片玩完了 陸媒爆下一步保命動作 - 財經 華為處理器絕版找聯發科救命 陸高市占率恐遭對手動搖 - 財經 悲劇！買爆雷股慘賠千萬 專家爆4大血淚教訓 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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