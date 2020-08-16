總共三回合的2020年中國信託女子高爾夫公開賽，昨天在雷雨交加的情況下結束賽事，而職業女將謝瑀玲、吳佳晏和業餘好手安禾佑同以低於標準桿6桿的210桿不相上下，也因為天氣因素無法完整完成延長賽，大會最後裁定第三回合擊出最低桿的職業好手謝瑀玲奪冠，今天台灣女子職業高爾夫協會發表聲明，廢棄先前宣佈的賽事結果，由謝瑀玲及安禾佑選手並列冠軍，安禾佑另外獲得最佳業餘球員。

本屆中國信託女子高球公開賽因為新冠肺炎疫情影響，外國選手無法來台同場獻技，不過90位寶島女將努力展現球技給進場觀眾，職業女將謝瑀玲、吳佳晏和業餘好手安禾佑同以210桿結束三回合較量，必須進行延長賽，第一洞延長三人一樣不分軒輊，第二度延長時成績吳佳晏平標準桿，謝瑀玲和安禾佑都是博蒂，所以吳佳晏先淘汰，隨後準備進行第三次加洞賽時，天候狀況不佳無法繼續進行比賽。

台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）今天透過聲明表示，當時天候雷雨交加，為顧及所有人員安全，無法再回到戶外，比賽委員會收到的選項包括等雨停（天候無法抗力）、隔天再賽（但場地無法提供），以及比計分卡，如果兩位同桿選手同意比計分卡的辦法，裁判長說可以接受，安禾佑也在告知並不因業餘身份而受差別待遇下，接受了裁決，並由謝瑀玲單獨獲得冠軍。

今天TLPGA表示，賽事隔天協會公告後，裁判長對外宣告行政疏失，前一天的行政錯誤，是因為裁判長提供錯誤資訊，所以根據高爾夫規則，委員會程序7D，委員會行政疏失更正，廢棄先前宣佈的賽事結果，由謝瑀玲及安禾佑選手並列冠軍，安禾佑另外獲得最佳業餘球員。

以下為台灣女子職業高爾夫協會聲明全文：

台灣女子職業高爾夫協會聲明

本會還原中國信託女子公開賽第三回合情況，當日天候雷雨交加，為顧及所有人員安全，無法再回到戶外。比賽委員會收到的選項包括等雨停（天候無法抗力），隔天再賽（場地無法提供），以及比計分卡。如果兩位同桿選手同意比計分卡的辦法，裁判長說可以接受。安禾佑也在告知並不因業餘身份而受差別待遇下，接受了裁決，並由謝瑀玲單獨獲得冠軍。

賽事隔天，在協會公告後，裁判長對外宣告其行政疏失。

對於外界的臆測，本會無法一一釐清，但是願秉持實事求是的態度來面對問題。本會前一天的行政錯誤，是因為裁判長提供錯誤資訊，所以根據高爾夫規則，委員會程序7D，委員會行政疏失更正，廢棄先前宣佈的賽事結果，由謝瑀玲及安禾佑選手並列冠軍，安禾佑另外獲得最佳業餘球員。

感謝各界的批評及指教，也對所有受影響的選手及無辜波及的協力單位表達歉意。本會未來將以更慎審的態度來處理每一場賽事，回報大家的期待。

(中時 )