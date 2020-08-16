創作歌手吳汶芳展現音樂才華。（莊曜聰攝）

孫盛希與台下粉絲大玩互拍。（莊曜聰攝）

台南市長黃偉哲再度上台串場。（莊曜聰攝）

金曲歌后徐佳瑩帶著6個月身孕登台唱壓軸。（莊曜聰攝）

將軍吼2天湧入近6萬民眾，相當熱鬧。（莊曜聰攝）

2020台南夏日音樂節「將軍吼」今天進入第2天，主題從前一天的「王者降臨」變為「午后派對」，一改昨日的陽剛味，由老王樂團及多位女力唱將關詩敏、吳汶芳、白安、孫盛希輪番登台獻聲，懷孕6個月的金曲歌后徐佳瑩唱壓軸，帶給現場民眾一場音樂饗宴，2天活動共湧入6萬人次遊客，相當熱鬧。

首度舉辦2天的「將軍吼」趕上暑假及這波出遊潮，替南市沿海地區帶入許多遊客，今天下午南市曾下起大雨，加上明天就是周一，原先到場遊客不如預期，沒想到越夜越美麗，最後也有近2萬人次入場。

下午活動5點開唱，由老王樂團率先演出，關詩敏接力熱情唱跳，吳汶芳展現創作歌手本色，白安則演出多首耳熟能詳的歌曲，拿下金曲最佳國語專輯獎的孫盛希則和台下粉絲大玩互拍；金曲歌后徐佳瑩帶著6個月身孕登台唱壓軸，台南市長黃偉哲還請人到臨水夫人廟向神明求護身符，保佑徐佳瑩安產，相當貼心。

「將軍吼」活動結束後，9月下旬還有國慶暖身高空煙火秀，台南市政府配合煙火施放，也會在將軍漁港安排表演活動，再帶動沿海觀光。

(中時 )