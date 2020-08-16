高雄市長補選結果出爐，國民黨候選人李眉蓁僅獲得24.8萬票。資深媒體人黃創夏表示，要不是韓國瑜出來站台，幫國民黨和李眉蓁，從20萬的天花板至少拉到24萬票，國民黨欠韓國瑜一份情。

黃創夏在政論節目《鄭知道了-先知道》中表示，韓國瑜出來站台的票，對國民黨來講，他們鬆了一口氣。因為在選前3天的國民黨民調，李眉蓁只有12%到13%，我們預估他會得到15萬到18萬票。所以如果沒有任何人再加持下去，整個國民黨的選民都投不下去，230幾萬的選民，國民黨可能會拿不到10%，也就是20萬票的天花板都過不了。

黃創夏指出，由於國民黨這樣的民調，他們才積極地拜託韓國瑜出來，請韓國瑜一定要站出來，一定要想辦法讓韓粉出來，所以韓國瑜終於在周三的傍晚左右決定要出來，而且也談好了，用臉書呼籲韓粉來加持。

黃創夏表示，韓國瑜果然格局不一樣，我們常常講，治大國如烹小鮮、選市長如蒸鵝蛋。可是韓國瑜就一個鵝蛋，幫國民黨和李眉蓁，從20萬的天花板至少拉到24萬票，所以鵝蛋價值4萬票。對國民黨來講，他們還是欠了韓國瑜一份情。

黃創夏表示，這4萬票還造成了一個更大的政治效益，鵝蛋還比巨蛋還有用，因為柯文哲的巨蛋、民眾黨徵召的吳益政，僅獲得3萬8千票，比不過韓國瑜的一個鵝蛋，他甚至認為柯文哲結束了，也就是柯在藍營已經「沒票了」。

(中時新聞網)