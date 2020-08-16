近日美國總統川普頒佈行政命令，以微信收集美國使用者數據威脅國安為由，宣佈在45天後禁止美國公司和個人與騰訊進行任何與微信相關的交易。但徹底禁用微信，將衝擊包含大陸在美民眾等幾百萬華人。因此部分法律人士成立組織，計畫在聯邦法院起訴聯邦政府，要求聯邦法官下達初步禁令，阻止美國政府封殺微信。

美國500多萬華人中有一半都聚集在紐約、舊金山和洛杉磯3大地區。這些地區的華人生活服務也可通過微信進行，例如華人超市和餐館可以接受微信付款，許多華人電商和生鮮可以通過微信下單。

儘管騰訊還沒有公開宣佈對策，但部分在美華人已經決定採取法律行動，起訴美國聯邦政府，保護在美國使用微信權利。幾位美國華人律師本周成立非盈利機構美國微信用戶聯合會（美微聯會）。

據新浪科技引述美微聯會創辦聲明中表示，代表的只是美國境內的最普通微信用戶，表態微信絕不是個完美的APP，就像很多美國人抱怨Facebook一樣。但是我們之中，就是有人喜歡用它。總統先生無權用含糊不清、法理不明的一紙政令剝奪選擇。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)