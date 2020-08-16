以色列情報部長周日表示，繼阿拉伯聯大公國之後，下一批與以色列正式建立邦交的波斯灣國家，可能是巴林和阿曼。

路透社報導，以色列情報部長艾利‧科恩（Eli Cohen）說：「與阿聯達成和平協議之後，將積極與更多的海灣國家、非洲的穆斯林國家，達成相似的協議。」

「我認為巴林和阿曼已在議程上。另外，根據我的評估，將來有可能再與其他非洲國家達成和平協議，其中主要國家是蘇丹。」

在阿聯與以色列達成和平協議並商討建交後，巴林和阿曼都表態讚揚，儘管雙方都未談到以色列是否會與自己建立正常外交關係。

在過去的2年間，以色列總理納坦亞胡會見了阿曼和蘇丹的領導人，已經取得一些共識。

美國的一位高級官員周五表示，白宮已經與該地區「眾多國家」保持聯繫，試圖瞭解是否會達成更多協議。這位官員拒絕透露這些國家的名字，但表示他們是中東與非洲的阿拉伯或穆斯林國家。

上星期四，以色列和阿聯宣布將達成永久和平協議，並恢復外交關係，這是在美國的幫助下促成的，相對的，伊朗和巴勒斯坦人都譴責該交易，認為阿聯背叛了。

以色列與周邊阿拉伯國家長期處在對立狀態，並爆過了5次戰爭，然而在1979年贖罪日戰爭後，以色列與埃及簽署和平協議，到了1994年，約旦也與以色列達成和平協議。但是，多數其他阿拉伯國家仍然沒有與以色列建立正式的外交或經濟關係。

巴林是沙烏地阿拉伯的親密盟友，他在2019年的一次安全會議上，接待了一位以色列高級官員，並作為川普總統的中東和平倡議的一部分。

另一海灣國家科威特的消息人士說，他們對以色列的立場不會改變，假如海灣國家要與以色列關係正常化，科威特會當最後一個。

(中時新聞網)