苑裡海洋文化導覽團16日正式授證成軍。（巫靜婷攝）

苑裡海洋文化導覽團16日正式授證成軍，其中聘請農漁顧問。（巫靜婷攝）

苑裡鎮長劉秋東與參加活動的大小朋友，一同體驗傳統漁撈技法「牽罟」。（中州科大提供／巫靜婷苗栗傳真）

苑裡海邊睽違40年再度重現傳統漁撈技法「牽罟」，難得的經驗令大小朋友驚奇，社區民眾也希望牽罟傳統能有經費支持，繼續傳承下去。（中州科大提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮公所及鎮民代表會，今年6月7日起委由中州科技大學執行109年度「再造灣麗．海洋願景」計畫，8月16日在苑裡濱海藝文中心舉辦成果發表會，經過40小時專業培訓、由26名導覽員組成的「苑裡海洋文化導覽團」正式授證成軍，未來將投入在地導覽工作，推廣苑裡海線之美。

此計畫透過召開推廣小組諮詢會議，辦理導覽人員培訓及實習、兒童夏令營、生態導覽體驗，並由專家學者進行環境監測，舉辦淨灘、牽罟等系列活動，吸引民眾走進苑裡親近海洋，感受經典小鎮之美，中州科大指出，苑裡海邊睽違40年再度重現傳統漁撈技法「牽罟」，難得體驗令大小朋友驚奇。

中州科大表示，在海洋環境監測方面，負責苑裡海域的海水檢測專家，在經過精密儀器測量之後，發現水質的溶氧量高達6.83，pH值為8.01，符合標準值的7.5-8.5，海水的重金屬檢測目前已經出爐的是銅與汞都合格，其餘的方面則還在利用儀器進行解析當中。

主辦單位苑裡鎮公所及鎮民代表會，在計畫執行期間大動員邀集濱海各里社區發展協會與環保義工隊及民眾，一共進行5次淨灘活動，參加總人次近500人，撿拾的垃圾與海漂廢棄物約近千公斤，其中又以繩索、漁網、保麗龍及寶特瓶居多。

鎮長劉秋東表示，淨灘的垃圾並沒有當初想像得多，也證實了遊客及當地民眾的環保意識正逐漸地提高，對於環境的維護有相當的重視；未來將努力從點、線、面，整合苑裡山海的觀光資源。

(中時 )