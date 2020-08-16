中華白(左)、中華藍首度金包銀。（中華民國藤球協會提供）

2020國際移工藤球王爭霸戰今天在台北體育館進行八強決賽，本屆以新生代球員為主力的中華藍、白面對移工勁旅表現超水準，中華白不僅先踢落衛冕軍阿東A隊，四強戰更直落二擊敗呼聲最高的TAICHUNG FC；中華藍則一路過關斬將，最終靠著潛優小將詹明隆、邱一捷在冠軍賽先發立奇功，以21比14、21比17擊敗中華白，榮登本屆冠軍「藤球王」，中華白拿下銀牌，移工隊伍TAICHUNG FC、IYARA.FC並列第三。

以新生代球員組成，在八強扮演攔路虎的中華白與中華藍分別以第4、5號籤位出發，中華白首場遇上去年藤球王阿東A隊，靠著李裕智穩定發球，石浩天、陳冠宇精彩的做、殺配合，以22比20、21比19直落二擊敗衛冕軍。中華藍則與新北預賽第二的Nan Khan激戰三局，22比24、21比17、21比17演出逆轉勝，兩組中華隊順利晉級四強。

四強賽中華白遭遇本屆移工隊最有冠軍相且在桃園預賽拿下第一的TAICHUNGFC，中華白先發3人李裕智、石浩天及陳冠宇表現亮眼，尤其陳冠宇頻頻翻殺得手，防守端也多次攔網建功，加上入選潛優培訓隊的王崇安、郭昱鋌替補表現稱職，最終以直落二21比19、21比12力退強敵，率先晉級冠軍戰。

以台中地區移工組成，本屆被視為奪冠熱門的TAICHUNG FC在四強賽止步，領隊阿山（POTISAN NARONGRIT）表示，雖選手的狀態不佳，但不得不贊同中華小將們的進步：「他們的發球與泰國球員很像，整體實力也比以前進步很多，以這樣的表現也許能與泰國同年紀的選手一拚高下。」

另一場四強賽中華藍靠著主力陶秉業、王昶穎、羅上祐以21比18、21比15擊敗新北預賽第一IYARA.FC後，本屆藤球王冠軍戰首次形成中華藍、白兄弟內戰。以嘉南藥大、屏東佳冬組成的中華藍在冠軍戰出奇招，潛優培訓隊的做球手詹明隆、攻擊手邱一捷搭配學長羅上祐先發上陣，兩位潛優小將用亮眼表現為球隊立功，終場中華藍就以21比14、21比17力退中華白，首次奪下藤球王寶座。

中華白教練詹宇庭肯定子弟兵表現，他表示選手對決移工有超水準發揮，很開心看到他們從一開始對移工的球路感到陌生，到現在甚至可以預測對手的動向，可惜冠軍戰面對自己人沒能扛下壓力。作為本次潛優培訓男子隊教練，詹宇庭也稱讚藍隊小將邱一捷、詹明隆有發揮所學，打出亮眼表現，表示潛優集訓的方向正確。

(中時 )