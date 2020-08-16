「送肉粽」為一種去煞儀式，透過法師作法以安撫上吊者的亡靈，儀式進行時生人最好迴避，以免沾惹上厄運，過去主要盛行於彰化沿海地區，但近年逐漸擴散至全台各地。新竹近日有女網友在臉書公告，指東興路二段將於明（17日）舉行「送肉粽」法會，提醒民眾迴避，不料卻遭大批鄉民砲轟「製造社會恐慌」。

原PO日前在臉書社團「新竹人大小事」發文，指17日晚間10時至11時30分，東興路二段367－１號沿369巷的巷口將舉行「送肉粽」儀式，出煞路線從369巷口開始，沿120縣道（東興路）往六家方向，接台一線南下上台68快速道路至南寮漁港附近，「屆時請鄰近住戶及民眾緊閉家中門窗，並請務必進行迴避」。

原PO在臉書貼出公告。（圖／翻攝自新竹大小事）

沒想到，貼文卻引來大批網友砲轟，直指「以前彰化的民俗搞到全國Follow是怎樣...」、「怪力亂神，整天在那邊製造社會恐慌」、「真可憐，人死了還要被當成煞氣」、「明明之前沒有的現在硬要用」。針對網友批評，原PO無奈地說，因為地點剛好在自家附近，她只是好意提醒，並沒有要製造恐慌的意思。

「送肉粽」儀式源於彰化沿海，當地人尊重自縊亡者，以細繩綁縛的「肉粽」暗喻，怨氣會附在繩結，除煞儀式就叫「送肉粽」。也有一說認為「肉粽」指的並非死者靈魂，而是生前的怨恨，離世瞬間，痛苦意識交織在一起，累積為煞氣，送走煞氣，才不會影響村莊平靜。

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(中時新聞網)