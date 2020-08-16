屏東縣瑪家鄉結合收穫祭舉辦第2屆「全國紅藜親善公主選拔大賽」，決賽結果出爐，由來自瑪家鄉北葉部落排灣族人卓莪冷獲得冠軍，在地女兒奪下后冠，讓鄉親都非常開心。未來她將擔任瑪家鄉紅藜大使，協助推廣部落產業及觀光。

第2屆紅藜公主選拔共有20人報名，經過培訓、初選後，12人進入決賽角逐后冠。12人中有排灣族、泰雅族、漢族等不同族群，5人評審團根據儀態、才藝表演、機智問答及整體表現進行評選，最終結果出爐。

來自瑪家鄉北葉部落20歲的卓莪冷贏得冠軍，為家鄉留下后冠，從第1屆紅藜公主何韋琳接下棒子，將擔任瑪家鄉2020至2022紅藜大使代言人。她目前就讀彰化師範大學，評審團認為她端莊雅麗、談吐出眾、有主見、有親和力，因而雀屏中選。

卓莪冷說，她喜歡站在舞台上表現耀眼的自己，這次參加紅藜公主選拔，希望向更多人介紹瑪家鄉的紅藜，及族人們是多麼努力、認真行銷。希望她能藉由自己的能力，將瑪家鄉紅藜推向外界，甚至國際上。

來自高雄市漢族女孩謝易潔獲得第2名，苗栗縣泰雅族盧郁惠拿第3名，另外9名女孩分別獲得最佳人氣獎等獎項。瑪家鄉公所指出，近年來瑪家鄉公所結合產官學界開發數十種紅藜產品，包括紅藜麵、紅藜啤酒、紅藜面膜等，希望藉紅藜大使協助推廣。

(中時 )