很多人雖然用iPhone手機卻不見得了解它所有的功能，一名網友就提到，某天睡覺之前，忽然看到手機螢幕上面有個黑色點點，看了後也不覺得是鏡頭，於是就上網查了一下，才發現這竟然是「接近感測器」，讓原PO直呼自己長知識了。

原PO在Dcard上表示，睡前突然發現自己的iPhone手機上方有個黑點，讓她好奇到睡不著，特地上網找了一下這個孔究竟是做什麼用的，查了之後發現那是距離感測器（接近感測器），此外，她還發現iPhone 8外觀上看起來比iPhone 6多了一個孔，而那個孔是「環境光度感測器」，但iPhone 6需要特地拆開手機才會看見。

原PO這才了解螢幕上方除了聽筒跟鏡頭之外2個孔的功用。（摘自Dcard）

事實上，iPhone聽筒正上方有2個孔，「接近感測器」是用來感應距離，若是通話時，耳朵靠近話筒，感測器就會使螢幕暗下來，防止通話時會誤觸螢幕選項；一旁的「環境光度感測器」則是會讓手機螢幕依照環境亮度來調整亮度，如果手機待在較亮的地方，螢幕也會跟著變亮。

(中時新聞網)