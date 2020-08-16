雲林菜農林佳新。（取自林佳新臉書）

館長陳之漢

對於館長日前在直播中說，2016年台灣本地草蝦出問題，養殖的時候加藥一事，雲林菜農林佳新表示，貶抑台灣農漁業，不會讓自己的產品變得更高尚；腳踏台灣地，嘴喝台灣水，三餐台灣米，每天賺臺灣錢，日常早晚喊著愛台灣，「現在你跟我說進口蝦比台灣蝦養殖上更安全」？

館長陳之漢日前在直播中指出，台灣的蝦子什麼時候...你去看舊新聞，都會出什麼問題？你們看你們去找舊新聞2016，台灣本地草蝦出問題，養殖的時候加藥。因為進海關，要兩個署，海關要檢查，食品署要檢驗，檢驗可以了，你才可以拖進港，麻煩你他媽的，你沒有做進出口貿易，食品進出口貿易，麻煩你再去做一次。

對此，雲林菜農林佳新批評，貶抑台灣農漁業，不會讓自己的產品變得更高尚；腳踏台灣地，嘴喝台灣水，三餐台灣米，每天賺臺灣錢，日常早晚喊著愛台灣，「現在你跟我說進口蝦比台灣蝦養殖上更安全」？

林佳新指出，看到這種內容真的是滿肚子氣，台灣現在養殖的淡、海水蝦多數都是用混養虱目魚、烏魚為主，大家主要都是養魚順便靠蝦子來清潔池子，所以養的蝦子都很少，就算有病，用藥也不一定有用，也沒有價值，所以大部分的業者都是靠養益生菌把池子養好，來增加蝦子的免疫力，誰在跟你用藥養蝦子阿？

林佳新引用2016-01-26《自由時報》新聞，報導指出，「231件產品中，有12件不符規定，違規包括二氧化硫超標、違規檢出動物用藥脫氧羥四環黴素及氯四環黴素，甲醛等。」

12件中「8件產品檢出二氧化硫含量超標、3件產品檢出動物用藥『脫氧羥四環黴素』及『氯四環黴素』、1件產品同時檢出甲醛及二氧化硫。」

林佳新分析，有人養蝦子會下二氧化硫、甲醛這些防腐劑嗎？這說明這都是盤商為了增加蝦子的保存用的藥，跟漁民的養殖有什麼關係？

另外，他說，有養殖經驗的都知道，蝦子養殖最容易致命的是弧菌，脫氧羥四環黴素跟氯四環黴素這兩種是針對難搞的鏈球菌為主，都不針對蝦子，是針對魚。

林佳新強調，這幾年即使衛生單位抽驗，沒過的比例也很低，所以才沒有新聞事件，拿這2016年的新聞，用惡意扭曲的手法來說台灣蝦子不安全，真的讓他看不下去。

林佳新指出，台灣的農民自我管理教育和檢驗機制與履歷推行多少年，走過多少風風雨雨才有今天，許多養殖業者更是用室內養殖或精進養殖技術降低生菌素達到生食級。

林佳新說，很多本土的養殖業者對於館長這種說法很生氣，但他們又怕出來講會被館粉出征，不敢出來講。

林佳新自豪，他喝台灣水，吃台灣米，為台灣有情有義，絕對不會為了賣國外貨，就開始污辱、栽贓台灣農業。更諷刺，腳踏台灣地，嘴喝台灣水，三餐台灣米，每天賺臺灣錢，日常早晚喊著愛台灣，「現在你跟我說進口蝦比台灣蝦養殖上更安全」？

(中時新聞網)