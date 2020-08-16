新北市一名6旬老翁，因腰痛找上民俗療法。未料，醫生竟使用燒紅的瓦片，聲稱可以用高溫把皮膚燙開，友人發現老翁背上皮膚多處壞死且傷口可怕，氣的上網PO文揭發惡性，網友一看照片氣急回應：「這根本是古代酷刑炮烙。」

一名女網友昨在《爆料公社》上發文，怒揭朋友的親身經歷，她本身為美容師，因客人介紹才因此認識了這位6旬老翁，因治療而掀開老翁的衣服，卻發現背上有大片燙傷的痕跡，多處皮膚已呈白色壞死狀，傷口遍及背部，畫面相當怵目。

一問之下老翁才說因腰痛找上這間診所，而診所用自創的燒療法治療患部。他轉述醫生的說法，是將陶瓷瓦片燒至火紅，放在患者身體疼痛的部位，將皮膚燙開之後便可以把堵塞的血管弄壞，然後在連續敷藥後，即可恢復健康。

而據了解，這位老翁每次看診時，花費250元，兩年下來已花費近18萬在治療上。網友們看見驚悚治療照後，紛紛回應：「趕快勸阿伯去看醫生」、「可以告傷害了吧！他們腦袋到底裝什麼？廢話皮膚細胞壞死當然會沒感覺啊！」、「這根本是古代酷刑炮烙」；也有網友熱心提醒：「沒有任何民俗療法可以傷害任何人的皮肉！只要有傷害的行為麻煩馬上停止或是通報相關單位，不要病急亂投醫。」

(中時新聞網)