「2020新北特色商品」歷經2個月徵件及初選作業，16日結果出爐，除了許多老店，許多新興店家也獲得青睞。（新北市經發局提供／葉德正新北傳真）

「2020新北特色商品」歷經2個月徵件及初選作業，16日結果出爐，除亞尼克、小斯美與海邊走走等排隊人氣名店，還有連續兩屆獲獎阮的肉干與石碇許家手工麵線與台華窯陶瓷，透過快閃店模式拼出知名度的「武藏野」也奪獎。新北市經發局表示，將透過超商與店商等通路，協助店家拚出疫後經濟。

新北市府16日舉行頒獎典禮，新北市長侯友宜表示，今年徵選不同以往，除「美味好禮」、「生活好物」外，新增「風味美食」與「生鮮雜貨」共4大類型，多達211家業者、316件商品報名參賽。

侯友宜說，不但有百年老字號業者谷芳茶業報名、也有新北排隊名店呈信鵝肉參加、更有阿婆鐵蛋全國知名業者共襄盛舉。因此本次參賽商品的品質之高，很多知名業者參賽競爭相當激烈，可說在今年疫情之後，又見到大家對於新北經濟復甦的期待與信心。

經發局指出，今年度評選出的41大新北特色商品都相當具有特色，如「美味好禮」組的寶桂的店，經歷半年研發的「豆腐麻糬」，給予豆腐新的面貌與新的生命。

實體店面尚未開幕「武藏野」，透過快閃店出沒各大百貨專櫃，這次也以「冰烤舒芙蕾」、「保生乳捲」參賽，拿下美味好禮獎。

「生活好物」組的台華陶瓷有限公司「藏‧品茶 茶倉系列」，以全瓷化瓷器結合氣密式鋁合金瓶蓋，是收藏茶葉安全健康的好容器，也代表著新北市地方產業特色。

「風味美食」組的依柏亞國際有限公司以獨特醬料與私藏的製作手法，搭配上成熟放山土雞與精純的火候，製作出鮮嫩多汁「大嬸婆掛爐黃金甘蔗雞」。

「生鮮雜貨」組的蜂樺蜂蜜專賣店因應氣候變化，生產出不同季節的「熟成蜜」讓民眾可以品嘗到不同口感、香氣、酸度的蜂蜜，除此之外，還有眾多獲獎商品皆各具特色是送禮自用的最佳選擇。

經發局說，今年適逢疫情影響，許多傳統商業模式受到嚴重打擊，本屆特色商品除展售會活動外，也將協助業者積極媒合超商及電商，並推出補助專案及免費課程，讓新北特色得獎商品能夠增加新通路銷售據點，建立新型態的運營模式，協助業者在疫後經濟發展上，取得全國領先的優勢與契機，歡迎大家踴躍支持新北特色商品。

(中時 )