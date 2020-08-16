高雄市長補選落幕，民眾黨候選人吳益政僅獲38,960票，得票率僅4.06%。因得票率未超過10%，200萬選舉保證金將被沒收。吳益政對此表示，他自己將和民眾黨各出一半。

高雄市長補選領回200萬元選舉保證金門檻是23萬160票，每票30元的選舉補助款門檻是22萬3936票。由於吳益政僅獲38,960票，因此無法獲得每票30元的競選費補貼，連200萬保證金也會被沒收。

吳益政表示，第三勢力本來就是辛苦，這些風險成本都是可預估、可承擔，對於200萬保證金被沒收，是可以接受的。他自己是親民黨，這次代表民眾黨參選，已事先講好，經費各自籌措、一人一半。不能說好像都是別人出錢、自己只是出人，這樣會失去自己的個性和主體性。

至於台北市長、民眾黨主席柯文哲未出席吳益政的敗選記者會，反而前往台中和平區為區長補選候選人張瑞紘助選。民進黨立委賴品妤在臉書發文批，「國民黨主席江啟臣都陪著候選人李眉蓁宣布敗選，反觀柯文哲卻不見其蹤影」、「刻薄寡恩莫甚於此。」並直接開嗆「以前有無情無義，是我敦義；今有柯伯寡恩，那個已經沒用了。」

吳益政則緩頰表示，競選總部並沒有邀請柯文哲出席投票或者記者會，況且柯P本來就有行程。吳並強調，政治不需要製造這樣的對立，這也是台灣最糟糕的事情。

(中時新聞網)