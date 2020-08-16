48歲的主持和尚(穿白色衣服)被警方逮捕時，聲稱只是要測試自己道行能否經得起這些照片的考驗。(取自The Pattaya News)

這名主持和尚(右邊)如今已被寺廟逐出師門。(取自The Pattaya News)

1名16歲泰國女學生日前參訪寺廟，被1位48歲的住持和尚攀談，還假意告知她可以爬上去寺廟內的許願塔建築，女學生不疑有他，立即走上樓前往祈福與拍照留念，卻沒想到這位和尚竟然色心大發，趁著女學生走上樓梯時，利用民眾視角由下往上偷拍女學生的下體，女學生驚覺被偷拍時報警處理，這名和尚竟聲稱自己是在進行「禁慾修行」，目前已將此和尚移送法辦，並且寺廟方面也讓這名和尚還於世俗。

據外電報導，這名只有16歲的清純女學生，日前與爸媽到泰國的1間知名寺廟參訪，過程中女學生被1位48歲的和尚攀談，告知她說可以爬上本寺廟的許願塔去看看，女學生不疑有他立即上樓前去，不料此名和尚卻趁機女學生走上樓時，拿出手機由下而上偷拍女學生的裙下風光，女學生驚覺被偷拍，立即告知父母，她的父母立即通報警方，員警抵達現場時，發現這位和尚的手機果然有多張女學生裙下的黑森林照。

遭到警方逮捕歸案時，這位和尚還聲稱，只是為了拿照片來測試自己24年道行是否可行，他還表示只不過是個禁慾修行，然而警方仍是將他移送法辦，和尚也已經遭到這間知名寺廟逐出師門。

(中時新聞網)