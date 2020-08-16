中華企業射箭聯賽二年今天在國立體育大學射箭場進行第九輪競爭，台中銀行隊和協會青年隊之戰，昨天打敗世錦賽雙金后雷千瑩的協會青年隊「ㄡㄡ」邱意晴，今天對決另一位國手級名將，再度展現「越級打怪」的實力，以6比4逆轉勝世界年終決賽銀牌譚雅婷，和隊友戴宇軒各貢獻兩點勝利，率隊「完勝」台中銀行，積分28分也躍居第一。

邱意晴生涯首度技壓譚雅婷，賽後坦言跟昨天贏「雷母」一樣驚訝，她笑著說：「完全沒想到可以贏！昨天那場勝利對我來說是很大的鼓勵，今天賽前教練一樣要我放鬆射就好，感覺很信任我的樣子，這給了我很大的信心。」

這是企箭二年以及協會青年隊隊史第二場「完勝」紀錄，也是從企業射箭聯賽元年開打以來的第9場「完勝」，協會青年隊教練徐梓益表示，陣中小將來自四面八方，為了了解每位選手的狀況，和母隊教練之間的聯繫和溝通很重要，除了戰力考量之外，為了讓小將都有機會磨刀練膽試，也至少會讓每位選手上場兩次。

企業射箭聯賽二年例行賽只剩一輪，對於協會青年隊小將的表現，徐梓益給予高度肯定，「以穩定度來說，戴宇軒是最穩的，蘇于洋也很不錯，女將則以邱意晴進步最多，本週兩場比賽在緊要關頭時她的節奏都有保持住。」

(中時 )