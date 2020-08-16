張正藍與媽媽。（張正藍提供）

藝人陳凱倫今年轉換跑道，跨界擔任展雲集團熹樂學院副院長，他最近因羅霈穎猝逝ㄧ事，更想為資深藝人服務，希望能替其他資深藝人爭取特定區塔位相贈及喪葬費用優惠處理，「畢竟不是每個藝人晚年都過得很優渥」，日前與公司討論後，也得到展雲營運長金開文的認同。沒想到就在15日羅霈穎的告別式後，他就接到息影多年的楊光友前妻「漂亮寶貝」張正藍來電，將滿92歲的張媽媽15日上午被家人發現睡夢中與世長辭，他也因此展開為資深藝人服務的第一步，9月1日也將主持張媽媽的追思會。

旅居美國20多年的張正藍，7年多前返台定居，5年前她把想要落葉歸根的媽媽也接回台灣，她受訪時表示，媽媽今年10月將滿92歲，除了一般人的三高慢性病，沒有其他病痛，就是老了，平常媽媽跟兩個從美國回來陪伴老人家的哥哥住在2樓，她住8樓就近陪伴照顧，昨天上午11點多管家要叫媽媽吃早餐時才發現她在睡夢中走了。「我沒想到我可以這麼冷靜，之前陪媽媽後，有時回到自己家，想到媽媽可能離開時偶爾會想哭，沒想到真的到了媽媽走的這一天，我不知道哪裡來的力量，反而沒哭，這兩天就是不斷地替媽媽念地藏經、籌備後事」。

張正藍說，他們全家人都在美國，兄弟姊妹都很孝順，但目前僅有四個兄妹在台灣，因為疫情之故，已經請其他家人不用趕回來。全家人數十年來受大姊影響，都是虔誠佛教徒，平常都在為媽媽祈福，祈求能臨終無障礙，她覺得媽媽果然有佛菩薩保佑，除了平常一般人會有的慢性病都控制得很好，媽媽走前一天，她下樓陪媽媽，發現媽媽手腳有點腫，她放佛曲給媽媽聽，沒想到就退腫了，而且那天她跟媽媽有最後三句對話，更讓她沒有了遺憾。

陳凱倫陪張正藍及其二姊張正綺去看告別式場地。（陳凱倫提供）

陳凱倫陪張正藍及家人討論張媽媽後事。（陳凱倫提供）

她說，那天問媽媽「這歌好聽嗎」，插著鼻胃管的媽媽點頭回「嗯」，她問媽媽有沒有不舒服，媽媽說「沒有」，再問有沒有哪裡痛，媽媽回「不痛，我只想睡覺」，她於是跟媽媽說「好啊，您想睡覺就睡」，沒想到這一覺就睡到隔天，管家要叫媽媽吃早餐時才發現老人家已經離世。她接到通知時急忙衝下樓，連自己都震驚於自己的鎮定冷靜，「內心會流淚，但我不會大哭，因為我早就很感恩，以前常去老人院看過很多病苦，媽媽能無痛無苦地走，走前還能回答我那些問題，這都是得到菩薩照顧，已經非常感恩。不知道媽媽是哪輩子修來的福氣，當天我和哥哥姊姊一時間都慌了，但一下子就有10多位師姐來家裡為媽媽誦經8小時，當我們正在傷腦筋要找哪一家殯葬業者時，又碰到凱倫的大力幫忙，展雲生命體系也要給我媽媽一個塔位。這一切真的很有緣份，媽媽很有福報，只能感恩再感恩，有這麼多人在幫忙，都是佛菩薩替我們做的安排」。

她的女兒和兒子已經32、30歲都在紐約就業，原本她除了擔任義工，多數時間都用來陪媽媽，現在媽媽走了，她坦言之後可能還是要台灣、美國兩邊住，但現在因為疫情，不僅在美國的所有家人都無法返台奔喪，她也不知道何時才回得去，跟兩個小孩也很久沒見到面了。單身的她說，現在有很多可以談天的朋友，至於是否要找個伴？「要找伴很簡單，就是看要不要而已，但我的心不在那，有緣分自然會出現，我不會刻意想，也不會因為覺得寂寞或怕孤單就刻意去找，因為會出現的人就是會出現，對的時間就會出現對的人」。

(中時 )