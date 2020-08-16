李欣恬／台北報導

影響作家村上春樹寫作《國境之南．太陽之西》的爵士樂大師查理帕克（Charlie Parker），今年8月是他的百年冥誕，台灣、美國、歐洲皆有不少慶祝活動，包括出版傳記、黑膠唱片與舉辦音樂會等，他所出生的美國堪薩斯市，本周起也有多場音樂會開跑，在台灣的紀念音樂會，日前也才剛結束。

爵士音樂家徐崇育表示，查理帕克可說是40年代爵士咆勃樂的先鋒，影響了後來爵士樂的發展，「他用了很多不和諧的音，這些在和聲之外的音，可讓聽覺變得更豐富，音樂也有不一樣的突破。」

徐崇育解釋，如果路易斯阿姆斯壯是讓爵士樂手開始走向獨奏即興的代表性人物，「那麼查理帕克就是把獨奏即興和聲變得豐富的代表性人物。」

爵士小號手魏廣皓表示，在查理帕克之前，爵士樂流行的風格為搖擺樂，「查理帕克的開創性，在於他和聲的變化很快，要呈現他的精神，樂手技術要好，才能快速轉換和聲，此外，樂手和樂手之間相互的音樂拋接，反應也要很快。」

魏廣皓表示，查理帕克的音樂，著重快速音群與對和聲的熟悉度，「他從中做很多變化，但聽起來是流暢的，像是一個人快速流暢地說話，不是慢條斯理的音樂。」

查理帕克出生於1920年，來自美國堪薩斯，雖然因毒癮、酗酒，加上沉重的生活壓力，僅活了短短的34歲，但是他對爵士樂演奏的開創性，讓無數樂迷懷念。

村上春樹的小說《國境之南．太陽之西》的「國境之南」，就是取自查理帕克的同名專輯，在《爵士群像》裡的〈查理．帕克〉一文，全文不直接討論查理帕克，而是透過書寫另一名傳奇鼓手巴迪瑞奇的音樂，表達他對查理帕克的喜愛。

(中時 )