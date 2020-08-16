享譽兩岸三地的薩克斯風演奏家跨海來到，讓金門的「薩友」十分開心!（李金生攝）

現場聽眾用手機按「讚」拍不停，互動氣氛十分輕鬆愉快。（李金生攝）

悠揚的薩克斯風放送快樂和溫馨，讓藍營金門縣黨部變成小型夜總會。（李金生攝）

國民黨金門縣黨部及金門縣民眾服務社今（16）日晚上聯合主辦「吹響金門」薩克斯風露天音樂會，邀請〈阿道夫公益樂團〉跨海表演，吸引不少愛好音樂人士共度美好時光。

藍天一向高掛的金門，遠離擾攘的台灣政壇，今晚更是在夏夜戶外音樂會中，放送快樂和溫馨，讓當地「薩友」和鄉親都開心表示，不談政治的金門藍營更加文青，可與青年朋友站得更靠近一點，悠揚的薩克斯風讓縣黨部一下變成小型夜總會，感覺真的非常不一樣。

這場在金門難得一見的露天音樂會是由成立滿3年，全台巡迴演出上百場的〈阿道夫公益樂團〉與目前台灣規模最大、最具廣泛影響力的藝術團體之一〈台灣藝文教育發展協會〉攜手協辦，近2小時的表演過程，讓人聽到音樂的美好與魅力

活動安排兩岸三地知名薩克斯風演奏家黃文龍、Ruby與年輕派台語歌手蔡宜汝等人接力表演，現場聽眾用手機按「讚」拍不停，互動氣氛十分輕鬆愉快。

(中時 )