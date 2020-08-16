川普週六表示，他正在考慮郝免前情報局資料分析師史諾登（Edward Snowden），目前史諾登因為遭美國通緝而居住在俄羅斯，他在2013年爆料「稜鏡計畫」，震驚了美國情報界，也使美國形象一落千丈。

路透社報導，川普本週在《紐約郵報》上接受訪問時說，他們開始研究史諾登的案件，在紐澤西州貝德明斯特高爾夫俱樂部舉行的新聞發布會上又說了一次相同的話。

現年37歲的史諾登，是個電腦高手，擅長資料庫建立與資訊整理，之後被中央情報局、國家安全局相中，擔任情報資料庫管理員，在此此間，他發現美國用不正當的手段在監控人們，甚至包括外國政要，稱為「稜視計畫」，他在2013年，向新聞機構洩露美國政府的這些做為，之後逃離美國，選擇在俄羅斯避難。

2013年，美國政府對史諾登提起的間諜罪指控，並希望收留史諾登的國家將其引渡回美國。

川普對史諾登態度的逆轉原因不明。在此之前，川普對史諾登有強烈的敵視，曾說「他是應該被處決的間諜。」

川普週六則表示，他認為左派與右派的美國人，在史諾登事件的上分歧很大。

的確如此，有些人認為史諾登是個吹哨者，其他人則認為他損害美國利益。一些公民自由主義者稱讚史諾登，揭示了美國間諜活動，其中包括美國政府對國內的監控，這當然損及美國人權。

但是，美國情報界的許多人對他感到憤怒，其中一些最重要的秘密已經暴露出來。

美國司法部去年9月對史諾登提起公訴，並稱他去年出版的回憶錄《永久檔案》，違反了當初在情報部門工作時簽定的保密協議。

(中時新聞網)