樂天桃猿與中信兄弟之戰相當精彩，兩隊先發洋投卡本特、羅傑斯都展現相當優異的壓制能力，前7局雙方都僅靠陽春炮得分，1比1僵局直到9局上半才改變，許基宏、陳子豪背靠背開轟，助兄弟4比1贏球，中止近期3連敗。

中信兄弟在首局先馳得點，強棒張志豪首打席就敲出左外野方向全壘打，不僅是本季第20號全壘打，更是他連4季敲出20轟以上，是中職史上第一人。不過兄弟遭到卡本特壓制，接下來7局分數都掛蛋，無法再有突破。

而兄弟先發投手羅傑斯也繳出優質先發，前6局僅被桃猿打者敲出2安，猿隊直到7局上半才由朱育賢把握機會，敲出陽春炮將比數追平成1比1。

兩隊僵局直到9局上半，猿隊派出王躍霖上場，林智勝敲出二壘打帶起兄弟攻勢，接著許基宏逮到王躍霖失投紅中球，一棒敲成中外野方向2分炮，隨後陳子豪也炸裂，「背靠背全壘打」單局灌進3分，兄弟以4比1超前，最後靠李振昌關門成功，順利止敗。

而羅傑斯主投8局，僅被敲6支安打、失1分，送出5次三振，靠隊友火力支援，順利收下本季第3勝，單場MVP則由打破平手僵局的許基宏拿下。

樂天桃猿先發洋投卡本特。（陳麒全攝）

中信兄弟先發洋投羅傑斯。（陳麒全攝）

(中時 )