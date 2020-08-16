高市警三民一分局十全路派出所日前接獲轄內銀行來電，稱1名80多歲老翁欲匯款新台幣15萬元至外甥帳戶，但行員關懷提問時感覺事有蹊蹺，便通知警方到場協助了解，沒想到老翁是遭到詐騙老梗「假親友詐騙」，幸虧被警方及時攔阻。

警方接獲報案後，巡邏警員立即到場關心，聽聞老翁說詞後隨即確認是遭遇詐騙，但老翁卻仍堅持己見，自認未受騙，急著要把「假姪兒」的「週轉金」匯出，警方堅定立場苦口婆心勸阻，同時聯繫老翁家屬反向查證，才讓老翁醒悟，成功攔阻詐騙。

據了解，老翁稱突然接獲外甥「阿昆」來電，因票款周轉困難急需一筆「週轉金」，但對於員警詢問為何要匯款到陌生人戶頭時卻無法合理說明，但他不聽行員勸阻堅持匯款。

經員警耐心與老翁溝通並針對詐騙手法逐一解釋、多番苦勸，並聯繫老翁的兒子向「真外甥」查證確無此事後，老翁才醒悟得知是場騙局，差點就陷入詐騙集團的「親情陷阱」，除了感謝警方鍥而不捨、費盡口舌的關懷勸阻外，表示往後會更加小心。

高市警三民一分局呼籲，切勿相信網路社群上不明人士或不明來電之詐騙內容，若有遭遇前述類似狀況應立即「一聽、二掛、三查證」，並向警方反映，以防遭詐騙集團假冒各種名義詐騙。

(中時 )