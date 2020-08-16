中職今年在花蓮的5場比賽今（16）日畫上句點，富邦悍將靠著關鍵的張進德3分全壘打、申皓瑋2分全壘打，終場以7比4擊敗統一獅；除了在花蓮的3連戰橫掃獅隊，本周4戰全勝，排名攀上首席。單場4打數4安打、3分打點的張進德獲選單場MVP。

富邦在1局上就由蔣智賢揮出適時一壘安打，1比0取得領先，蔣智賢的安打是此役的勝利打點。4局上，張進德轟出3分全壘打拉開比數，5局上申皓瑋補上2分炮奠定勝基，打完5局富邦取得7比0遙遙領先。

獅隊在5局下由老將陳鏞基回敬1發3分全壘打，7局下林祐樂追加1發陽春炮，追成4比7落後3分。但最後兩局富邦推出賴鴻誠、陳鴻文把關，成功壓制獅隊反撲，終場比數就定格在7比4。勝投是先發5局、失3分的洋投邦威，也拿下個人在中職的首勝，賴鴻誠中繼成功、陳鴻文第12次救援成功。

此役張進德4打數都是安打，含1發3分炮和3支一壘打，另有1次四壞球，也是個人中職生涯第2次單場4安打，以及再度單場3打點，打擊率上升至4成07。更重要的是，下半季張進德加盟後，富邦有如脫胎換骨，攻守兩端都有截然不同的表現。

至於獅隊則苦吞3連敗，戰績9勝8敗，排名暫時落居第2，今天的敗投則是先發4局、失4分的林其緯。今年在花蓮的5場比賽，獅隊以2勝3敗作收。

(中時 )