總統府在台北賓館設置的前總統李登輝緬懷追思會場今天結束開放，李登輝辦公室主任王燕軍今晚在臉書發文，向李喊道「總統，下班了。我們來接你回家了」。

曾是李登輝擔任總統任內座車侍衛官的王燕軍，從25歲起就跟著李登輝，退伍後原已改行做生意，因為李登輝一句話「我老了，都被人欺負」，要他回來幫忙，從此當起李登輝基金會祕書長和辦公室主任，這一待就是30幾年。

李登輝過世前，李的大小事都是透過王燕軍對外發言，但李過世後，王燕軍對外噤聲。今天是追思會場開放的最後一天，王燕軍在臉書發文「報告總統，下班了」，兩人多年來相知相伴的情誼令人動容。

他向李前總統表示，「辛苦一輩子，我來接你回家。回到你溫暖又甜蜜的家，好好休息別再煩惱憂愁，謝謝你。因為你讓我們不再悲哀。更要謝謝你，給了我身為台灣人的驕傲。」文末再次喊出「總統，下班了。我們來接你回家了」。

(中時 )