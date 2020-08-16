駐香港部隊惠州艦在南海展開軍事訓練

美國與中國大陸近數月來有關香港、南海、台海等議題上更加針鋒相對，解放軍不只在台灣海峽進行實彈演習，其駐港部隊也難得地高調宣布由056型導彈護衛艦惠州艦在南海進行射擊干擾彈、主炮射擊、輕武器射擊、直升機著艦訓練、防險救生訓練等十餘項訓練。

駐港部隊的微信公眾號「香江礪劍」16 日發文並公開演習影片，文章指稱，這次訓練既檢驗艦艇各級指揮員的組織指揮、戰術運用和協同作戰能力，提升艦艇實際使用武器水平和官兵崗位操作技能。影片則描述惠州艦巡航演習，進行實射干擾彈、主炮射擊、輕武器射擊、直升機著艦訓線，防險救生等 10 餘種訓練。片中以艦炮掃射水雷及明顯海上小型目標物，在海上激起水花，魚雷發射與艦上步槍射擊則未說明確切目標。

美中近期針對《香港國安法》問題在外交頻生齟齬，甚至相互祭出制裁措施，在此敏感時機解放軍高調宣揚實彈演練，確有對美強硬表態之意。

惠州艦是中國自行研發的新一代輕型飛彈護衛艦，於 2013 年 7 月 1 日正式服役，目前配備於駐港部隊。艦上共有5款8項武器，包括一支 PJ26 型單管76 毫米隱身艦炮，配備一副 HQ-10的8聯裝短程防空導彈發射裝置，以及2門雙聯裝鷹擊-83反艦導彈發射裝置。艦隻近防武器則有兩門 H/PJ-17型 30 毫米艦炮，以及兩副三聯裝 324 毫米魚雷發射管。其長度約90米、寬11米，駐泊在香港維多利亞港。

解放軍駐港部隊在近期實施《香港國安法》以來動作頻頻，8月起駐香港部隊已經發佈了多則軍事訓練視頻，包括海陸空三軍。其中有8月4日駐港部隊發佈某基地司訓連一場模擬實戰的訓練考核視頻；8月11日，駐香港部隊發佈了某團在昂船洲、新圍、石崗三個營區實戰化演練視頻；8月12日，駐香港部隊某航空兵團防空營也發佈10周年宣傳片。

(中時新聞網)