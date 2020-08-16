華視主播連昭慈16日受中職樂天桃猿(Rakuten Monkeys)邀請參與辣酷甜趴擔任開球嘉賓，也是首位擔任樂天桃猿主場的新聞主播，她接到這次任務十分興奮，透露為了這次活動特別做仰臥做和抬臀，「為了讓身體線條結實一點，已經好幾天沒好好吃飯，開球結束後一定要大吃大喝一下」！她老公本身很喜歡看棒球賽，還教懂她如何看棒球比賽，聽聞她要前往桃猿主場開球，貼心地跟她說：「重點是娛樂效果，如果真的投不好就算了，要記得娛樂大家!」

今天開球活動由桃猿樂天的人氣球星「詹帥」詹智堯擔任指導，在球場牛棚現場教主播連昭慈如何投球，一開始連昭慈還抓不清楚力量方向，兩次球砸到拍照攝影身上，讓現場工作人員笑聲不斷，再練習幾次後表現漸入佳境，讓球星詹智堯直說：「主播很有天分，只要再練幾次相信會投得很好。」而連昭慈則笑說：「之前看其他幾位嘉賓開球感覺沒這麼難，沒想到其實還真的滿難的」。

(中時 )