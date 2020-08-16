高雄市長補選於昨（15日）正式落幕，民眾黨候選人吳益政最終以3萬8960票的得票數慘敗收場。民進黨立委賴品妤也趁機補刀，批柯不但沒陪同候選人共同承擔責任，反倒跑去台中助選，真是「刻薄寡恩莫甚於此」。對此，柯文哲也回嗆「干賴品妤甚麼事？」雙方戰火更不止於此，賴品妤今（16日）又再度酸柯：「愛到處放炮的政治人物之一不就是柯文哲自己嗎？」

代表台灣民眾黨參選高雄市長的高雄市議員吳益政在高雄補選中慘敗，但吳在召開敗選記者會時，卻不見民眾黨主席柯文哲身影，原來是跑去台中幫同黨的區長候選人輔選。民進黨立委賴品妤15日對此表示，柯文哲輔選行程根本早就安排好的，也就代表他從頭到尾都沒算要陪同承擔政治責任，真是「刻薄寡恩莫甚於此」。

柯文哲今受訪也對賴的說法作出回應，柯文哲表示，目前台灣的媒體趨勢整個被執政黨控制，所以常常出現如賴品妤這種帶風向的狀況。強調民眾黨資源有限，要把時間做最大的利用。同時也反嗆「但是我們選舉到底干賴品妤甚麼事？」

對此，賴品妤16日晚間於臉書上回應，強調「本來以為這件事只是高雄補選後的小波浪」。她解釋，當初只是看到柯文哲放生候選人的新聞，覺得這人怎麼這樣，「隨手轉個文寫個兩篇，這樣也叫帶風向？」賴認為，這議題會延燒全因台民黨自己「上至主席下至白粉，到處嘴炮出征」，才會搞到變成所有人都在討論這些行徑機車不機車。

對於柯文哲回嗆「干她甚麼事？」賴品妤表示，「我就想問一句：最愛到處放炮的政治人物之一不就是柯文哲自己嗎？」、「怎樣，柯文哲自己可以到處放炮別的政治人物就不行？」並直言「我講話就這樣，高興不高興隨便你。」

對於柯文哲所說的「干她甚麼事？」賴品妤表示，「我就想問一句：最愛到處放炮的政治人物之一不就是柯文哲自己嗎？」（摘自賴品妤臉書）

(中時新聞網)