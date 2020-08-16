影片中有林哲熹自剖心境的對談。（大璽影藝）

林哲熹持續透入拍攝作品，希望能慢慢打響知名度。（大璽影藝）

演員林哲熹15日晚間9點在個人YouTube頻道發布首支自攝、自剪、自己企劃且親手上字幕的「粉絲感謝祭」影片，這是他為了謝謝死忠粉絲支持的3分鐘感性對談短片，為此還特別學了3個月的影片剪輯，更利用前陣子在台中拍新戲《她們創業的那些鳥事》下戲空檔，於飯店裡熬夜錄製。

林哲熹會動念想做這樣的短片，主因就是他想回饋給一路相挺的粉絲們，「前一陣子剛好在整理手機的影片照片，看到了從入行前到入行後的過程，浮現了蠻多忘記的心情，也因為前陣子包場請粉絲看電影的活動，收穫了很多粉絲的加油，突然覺得這一切最重要的收穫就是這些過程，回頭看才發現自己經歷了很多，所以想剪1支片紀念一下，也當成給大家的禮物。」

再來是經紀公司有為林哲熹做街訪，實測他目前的路人知名度，結果很多人不知道他的本名，只認識他在台劇《我們與惡的距離》化身的角色「應思聰」，顯見戲比人紅，他說：「其實不是太意外哈哈哈，這就表示我還有很多努力的空間，這也是今年的目標，能夠參與到更多好的商業的作品裡被認識，我覺得有達成，像是參與到《她們創業的那些鳥事》還有正準備拍的影集男主角，很期待也希望能夠盡力做好。」

至於最新近況，林哲熹的新片《迴圈戀人》將要上映，他在片中飾演駭客，一見鍾情愛上飾演記憶銀行創辦人的謝欣穎，兩人對愛的執著，且試圖想要改變彼此，因而起衝突，他透露：「我的角色更無奈的是，他在性格上的缺陷讓他無法避免一次一次走向悲劇的深淵。」同時他也分享自己的感情觀，「我不是對感情這麼執著的人，我覺得很多事情強求不來，我寧願尊重事情的發展，讓子彈飛一會。」

(中時 )