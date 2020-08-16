台南市政府預定在學甲區設置動物保護教育園區，目前暫緩設置，農業局16日清晨進行可行性評估地質鑽探，卻遭反對民眾質疑偷偷來，台南市長黃偉哲表示，這只是可行性評估鑽探作業，為的是了解該地點適不適合，市府願心平氣和討論流浪動物及設置問題，但如果一味反對，散布不實消息，令人遺憾。

台南市政府農業局動物防疫保護處規畫於已遷葬學甲第六公墓設立動物保護教育園區，今天開始進行可行性評估的地質鑽探作業，但遭反對民眾阻擋，經警方勸導後才陸續離開，鑽探作業才得以進行。

黃偉哲對此表示，目前只是可行性評估的鑽探作業而已，有些反對此案民眾自稱並非反對動保園區，只是反對設置在特定場所，但現在又不讓市府鑽探、評估，他覺得這是雙重標準。

他強調，市府願意心平氣和坐下來討論流浪動物問題，也願意討論地方設置問題，但如果一味反對，還散布不實的消息，就令人覺得有點遺憾。

黃偉哲指出，現在中央肯補助經費，協助設立動物保護教育園區，不只是收容所還有教育意義，希望大家心平氣和來看這個問題。

他說，去年學甲曾發生疑似因野狗追逐機車騎士出車禍，導致一名女童喪命，流浪狗值得重視，他也承諾，園區設置之後，將只收容學甲的流浪狗、不收外地狗，解決學甲流浪狗問題。

(中時 )