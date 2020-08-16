全球只有消滅新冠肺炎疫情才能讓經濟真正復甦，其關鍵在有效疫苗。雖然目前仍未有完成各階段臨床實驗而成功上市的疫苗，但美國已砸逾百億美元跟各大藥商簽約採購，只要疫苗成功就能立即使用。

美國「神速行動」（Operation Warp Speed）旨在加速疫苗研發，跟各大藥商簽約採購潛在成功的疫苗，金額共約108億美元，旨在明年初取得至少3億劑疫苗。

路透資料顯示迄上周末止美國累計確診逾538萬人，累計死亡近17萬人，取得有效疫苗是刻不容緩的大事。白宮公衛顧問佛奇（Anthony Fauci）認為可能明年初能取得有效疫苗。

雖然採購的疫苗不一定能成功上市，砸下龐大採購金可能付諸東流，但只要第一時間拿到成功疫苗消滅疫情，經濟就能提早復甦。跟美國數兆美元振興措施相較，逾百億美元採購金僅九牛一毛。

川普說正加強研發和生產最有可能成功的6款疫苗，只要食品與藥品管理局（FDA）批准，就立即為民眾注射。

美國跟Moderna簽15.3億美元合約採購逾1億劑疫苗，又投資9.55億美元加速其研發。跟嬌生簽約10億美元買1億劑疫苗和提供4.56億美元協功研發。

賽諾菲（Sanofi）與葛蘭素史克（GSK）合作的疫苗，獲美國衛生及公共服務部（HHS）支付21億美元協助研發和採購1億劑疫苗。

HHS跟Novavax簽約16億美元協助疫苗實驗和生產，並採購1億劑疫苗。向阿斯利康製藥（AstraZeneca）支付12億美元協助研發並採購至少3億劑疫苗。

輝瑞與BioNTech合作的疫苗，也得美國簽約19.5億美元採購1億劑疫苗。

俄羅斯成為全球首個批准使用新冠肺炎疫苗國家後，上周末宣布生產首批疫苗。專家以未完成第三階段實驗為由懷疑其安全性與效用。

(工商 )