德國生技公司CureVac上周五在那斯達克發行IPO（股票首度公開發行）飆漲250％。除了其正研發可望能對抗新冠肺炎的疫苗外，其背後有包括「比爾與梅琳達蓋茲基金會」等著名大股東而極受關注。

CureVac股價上周五收55.9美元，是IPO價16美元逾三倍。其IPO發行價在每股14美元到16美元區間，透過釋出1,333萬股，籌集2億1,330萬美元。

CureVac執行長哈斯（Franz-Werner Haas）說公司目前持有約10億歐元現金，用來研發新冠肺炎疫苗並擴大疫苗產能來滿足全球需要。他對公司研發的疫苗極有信心。

CureVac近期已得到德國和比利時的政府批准，讓其研發的其中一款疫苗開始進行臨床實驗。預計疫苗明年中上市，目前正跟多國政府談判潛在疫苗採購協議。

目前CureVac正跟Moderna、Novavax、BioNTech和輝瑞等競爭，要搶先研發出能成功上市的疫苗。

美國已跟Moderna簽約15億美元採購1億劑可望成功的新冠肺炎疫苗，因此外界揣測白宮正跟CureVac進行採購疫苗談判，但哈斯對此否認。

CureVac也反駁有關川普挖角其部份德國科技家來協助美國研發疫苗的報導。但哈斯表示不排除跟美國加強合作研發的可能性。

儘管CureVac仍未能獲利，但去年營收年增35％至約2,060萬美元，尤其強勁研發能力與新疫苗可望成金雞母，加上大股東的政經背景實力雄厚，讓人不敢輕忽這家在2000年才成立的新創公司。

蓋茲基金會在2015年對CureVac投資4,000萬美元，德國軟體巨擘SAP共同創辦人賀普（Dietmar Hopp）持有近一半股權，德國政府6月投資約3.43億美元取得23％股權，大藥商葛蘭素史克（GSK）也是大股東之一。而且從2015年11月開始就跟特斯拉有合作關係。

(工商 )